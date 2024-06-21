Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За добу Сили оборони України ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення російська федерація втратила близько 531980 військових. Крім того, за добу воїни ЗСУ знищили 54 артсистеми і 35 бойових броньованих машин.
Про це повідомляється в Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 531980 (+1060) осіб ліквідовано;
- танків - 8001 (+14) од;
- бойових броньованих машин - 15372 (+35) од.;
- артилерійських систем - 14106 (+54) од.;
- РСЗВ - 1106 (+1) од.;
- засоби ППО - 861 (+2) од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 260 од.;
- крилатих ракет - 2298 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19181 (+47) од.;
- спеціальної техніки - 2367 од.
Раніше ми писали про те, що після ураження кораблів росія патрулює Чорне море підводними човнами.
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