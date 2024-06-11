Ворог обрав тактику присутності в Чорному морі за рахунок підводних човнів. Зараз вони присутні лише в такому форматі.

Про це розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗСУ в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вчора росіяни застосували "Калібр". За наявною інформацією, це була одна ракета з трьох наявних на борту. Ми завжди вважаємо, що він заряджений, якщо вийшов у море, тому, ймовірно, у нього ще залишаються ракети на борту. Ворог обрав тактику присутності в Чорному морі саме за рахунок підводних човнів. Зараз вони присутні лише в такому форматі.

Кораблі в Чорне море росіяни не виводять, проте вони зараз є в Азовському. Там наразі є доволі велика кількість кораблів, приблизно вісім, серед них - три носії і три великі десантні кораблі. Ймовірніше за все, вони там перебувають з метою навчальної діяльності. Ремонтна база для російських кораблів залишається у Криму, але наразі ремонтуватися ворогу там проблематично, оскільки іноді долучаються ВМС України та Повітряні сили", - сказав Плетенчук.