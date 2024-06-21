НТН разом із MEGOGO оголошує відкритий кастинг акторів на чоловічу та жіночу роль у новому українському серіалі «Прикордонники» про життя і навчання курсантів Національної академії Державної прикордонної служби. Серіал про українських курсантів – майбутніх охоронців наших кордонів – знімається вперше. Не пропусти свій шанс стати новою зіркою українського кіно!

Умови участі у кастингу:

Записати та поділитись з нами відеозаявкою в будь-який зручний спосіб: опублікувати у себе на сторінці, надіслати нам в особисті повідомлення або поділитись посиланням на хмарне сховище із вашим роликом. Відео для участі має бути тривалістю до однієї хвилини, в ньому ви повинні продовжити фразу: «Прикордонники – це…»

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Переможців кастингу, чоловіка та жінку, обере знімальна команда серіалу вже 25 червня. Тож поспішайте долучатись!

Публічний кастинг проводиться з 06.06.2024 по 24.06.2024 серед людей віком від 18 років. Логістичні витрати переможців покриваються за рахунок організаторів кастингу. Зйомки відбудуться орієнтовно в липні 2024 року.