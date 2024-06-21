Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: є загиблі та поранені (фото) [ Редагувати ]
21 червня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Двоє людей загинули, ще троє поранено.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Дві людини загинули і три пораненв внаслідок удару по Селидовому. Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - розповів він.
Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджено п'ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.
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