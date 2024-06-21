21 червня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Двоє людей загинули, ще троє поранено.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули і три пораненв внаслідок удару по Селидовому. Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджено п'ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.