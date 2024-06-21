В Амурській області розбився російський вертоліт [ Редагувати ]
В Амурській області (росія) розбився вертоліт Robinson R66. Екіпаж загинув.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Так, за даними Baza, 20 червня вертоліт, який належав компанії ТОВ "Меридіан", здійснював переліт з майданчика "Зейський лісопромисловий комплекс" до іншого посадкового майданчика і назад.
"Однак у призначений час пілот не повідомив про зліт з проміжного майданчика. На пошуки зниклого транспортного засобу вилетіли кілька вертольотів, але в перший день знайти гелікоптер не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Пізніше, за даними Telegram-каналу, місце аварії вертольота було виявлено завдяки аварійному радіомаяку, що спрацював.
"Вранці 21 червня гелікоптер було знайдено. Він був практично повністю зруйнований. Всі, хто знаходився на борту, попередньо загинули", - констатує Baza.
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