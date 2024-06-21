Трійця - це перехідне свято, дата якого змінюється щороку. Коли Трійця в Україні - залежить від Великодня. Свято не дарма називається П'ятидесятниця, оскільки відзначається через 50 днів після Воскресіння Христового, а в католицизмі - через 57 днів. Трійця завжди випадає на неділю.

Великдень 2024 у православних віруючих був 5 травня, що є доволі пізньою датою. Отже, православна Трійця 2024 відзначається 23 червня.

Як відзначають Трійцю в Україні

Трійця присвячена подіям, описаним у Біблії. Згідно зі Святим Письмом, після Великодня учні Христа зібралися на горі, де на них зійшов Святий Дух. Апостоли заговорили різними мовами й отримали дар проповідування. Після цього вони розійшлися в різні країни і стали поширювати християнство світом.

В Україні Трійця відзначається з давніх часів і з великим розмахом. У це свято всі люди вдягали найошатніший і найгарніший одяг, прикрашали себе і дім зеленню та збирали дикі букети. Потім чекали, поки задзвенить церковний дзвін. Усі від дітей до старих йшли на богослужіння, вітаючи по дорозі знайомих зі святою неділею.

Дуже любили Трійцю українські дівчата. Вони збиралися на посиденьки з подругами, де обговорювали плітки, займалися ворожіннями, плели вінки і сподівалися приворожити наречених.

Прийнято до свята збирати цілющі трави - пижмо, мати-й-мачуху, чебрець, мелісу. З рослин українці заварюють лікувальні чаї, а залишки зелені засушують на зиму. А в селах на Трійцю святили колодязі, для чого запрошували додому священика.

Що не можна робити на Трійцю

На Трійцю не можна: