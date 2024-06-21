Трійця-2024: що категорично не можна робити [ Редагувати ]
Трійця - це перехідне свято, дата якого змінюється щороку. Коли Трійця в Україні - залежить від Великодня. Свято не дарма називається П'ятидесятниця, оскільки відзначається через 50 днів після Воскресіння Христового, а в католицизмі - через 57 днів. Трійця завжди випадає на неділю.
Великдень 2024 у православних віруючих був 5 травня, що є доволі пізньою датою. Отже, православна Трійця 2024 відзначається 23 червня.
Як відзначають Трійцю в Україні
Трійця присвячена подіям, описаним у Біблії. Згідно зі Святим Письмом, після Великодня учні Христа зібралися на горі, де на них зійшов Святий Дух. Апостоли заговорили різними мовами й отримали дар проповідування. Після цього вони розійшлися в різні країни і стали поширювати християнство світом.
В Україні Трійця відзначається з давніх часів і з великим розмахом. У це свято всі люди вдягали найошатніший і найгарніший одяг, прикрашали себе і дім зеленню та збирали дикі букети. Потім чекали, поки задзвенить церковний дзвін. Усі від дітей до старих йшли на богослужіння, вітаючи по дорозі знайомих зі святою неділею.
Дуже любили Трійцю українські дівчата. Вони збиралися на посиденьки з подругами, де обговорювали плітки, займалися ворожіннями, плели вінки і сподівалися приворожити наречених.
Прийнято до свята збирати цілющі трави - пижмо, мати-й-мачуху, чебрець, мелісу. З рослин українці заварюють лікувальні чаї, а залишки зелені засушують на зиму. А в селах на Трійцю святили колодязі, для чого запрошували додому священика.
Що не можна робити на Трійцю
На Трійцю не можна:
- лаятися, пліткувати, розпалювати конфлікти, брехати;
- пити спиртне, крім причетного вина;
- займатися важкою фізичною працею;
- відмовляти в допомозі близьким;
- купатися у водоймах.
по темі
У червні, українці, зазвичай, насолоджуються додатковим відпочинком з нагоди Дня Конституції України. Також, у цей перший місяць літа припадає й церковне свято, пов'язане з Великоднем - Трійця або Зелені свята
День батька – це особливе свято, яке нагадує нам про важливість тата в нашому житті
Свято Трійці, День Святої Трійці, П’ятидесятниця, Зелене свято - це назви православного свята, яке настає через 50 днів після Великодня
День батька, так само як і День матері, відзначається у багатьох країнах сучасного світу. Починаючи з 2019 року, в Україні офіційно відзначають День батька
Вже цієї неділі, 16 червня, Україна буде відзначати День батька