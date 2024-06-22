Більше тисячі окупантів та майже 30 артсистем: Генштаб назвав втрати рф [ Редагувати ]
Станом на ранок суботи, 22 червня, втрати росії у війні в Україні склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.
Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 533090 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 8009 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 15383 (+11) од.;
- артилерійських систем - 14188 (+28) од.;
- РСЗВ - 1106 од.;
- засоби ППО - 861 од.;
- літаків - 359 од.;
- вертольотів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11305 (+15) од.;
- крилаті ракети - 2302 (+4) од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19204 (+23) од.;
- спеціальна техніка - 2369 (+2) од.
Раніше ми писали про наслідки удару рф по Україні.
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