Станом на ранок суботи, 22 червня, втрати росії у війні в Україні склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.

Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 533090 (+1110) осіб ліквідовано;

танків - 8009 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 15383 (+11) од.;

артилерійських систем - 14188 (+28) од.;

РСЗВ - 1106 од.;

засоби ППО - 861 од.;

літаків - 359 од.;

вертольотів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11305 (+15) од.;

крилаті ракети - 2302 (+4) од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19204 (+23) од.;

спеціальна техніка - 2369 (+2) од.

Раніше ми писали про наслідки удару рф по Україні.