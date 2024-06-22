Чи збільшиться кількість відключень світла через атаку рф: відповідь енергетиків [ Редагувати ]
Враховуючи нову масовану атаку рф по енергетиці у суботу, 22 червня, в Україні вводять жорсткіші обмеження електропостачання.
"Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що раніше повідомлялося, що графіки 22 червня почнуть діяти з 16:00, на дві години пізніше.
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