Рф завдала удару по навчальному закладу Івано-Франківська, була пожежа й руйнування (відео) [ Редагувати ]
В Івано-Франківську через сьогоднішню російську повітряну комбіновану атаку постраждала будівля навчального закладу, сталася пожежа, й один із навчальних корпусів був частково зруйнований.
Надзвичайники розповіли, що у ніч проти 22 червня окупанти завдали удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.
"В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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