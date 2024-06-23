Російські загарбники цієї ночі для чергової повітряної атаки по території України застосували крилаті ракети типу "Калібр". Дві з них були збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє в Telegram командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Уточнюється, що загалом окупанти для цієї атаки застосували 3 "Калібри", а били ними по Україні знову з акваторії Азовського моря, як і минулої ночі.

"Уночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні генерала.

Він розповів, що дві ракети противника були збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.