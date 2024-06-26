В Україні для кількох видів транспорту запровадять е-квитки: Зеленський підписав закон [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5705 щодо запровадження електронних квитків в автомобільному та міському електричному транспорті.
На сайті парламенту уточнили, що сьогодні, 26 червня, отримали закон з підписом Зеленського.
Зазначимо, що закон у другому читанні Рада ухвалила 5 червня. Він передбачає, що електронні та паперові квитки у громадському транспорті є рівноцінними.
Відповідні зміни надали можливість Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України розробити єдину форму для електронного квитка.
Зокрема, відомство визначить обов'язкові реквізити та відомості, які мають бути в е-квитку.
Таким чином, в Україні запровадять автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
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