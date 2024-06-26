До комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна, - Зеленський [ Редагувати ]
Королівство Тонга приєдналося до заяви після саміту миру щодо України.
Про це повідомив у Twitter (X) президент України Володимир Зеленський.
Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам, - написав Зеленський.
Він підкреслив, що Україна робить усе можливе, щоб усі країни приєдналися до глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН.
Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії, - зазначив президент.
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