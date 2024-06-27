У Південній Кореї заявили про випробування КНДР гіперзвукової ракети [ Редагувати ]
Північна Корея провела у середу випробувальний запуск ракети, яка вибухнула у повітрі. За даними південнокорейських військових, повітряна ціль їх північних сусідів була схожа на гіперзвукову.
За словами офіційного представника Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск ракети у КНДР відбувся рано вранці після того, як Пхеньян відправив ще один шквал повітряних куль зі сміттям на південь. Через це в аеропорту Інчхон у Південній Кореї на три години зупиняли польоти.
Сеул заявляє, що ракета вилетіла з району в столиці КНДР Пхеньяні або біля неї. Південнокорейські та американські розвідувальні служби проводили детальний аналіз, додали в Об'єднаному комітеті начштабів.
Представник південнокорейської армії сказав, що випробування ракети, схожої на гіперзвукову, закінчилося невдачею. Вона пролетіла близько 250 км.
Південнокорейський чиновник також розповів, що від ракети виходило більше диму, ніж зазвичай, що підвищувало ймовірність проблем із загорянням. Він додав, що ракета, імовірно, була оснащена твердим паливом.
Новинне агентство Associated Press повідомило, що пізніше Південна Корея провела бойові навчання вздовж свого "спірного" західного морського кордону з КНДР.
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