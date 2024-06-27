Партизани виявили систему ППО, яка прикриває дачу путіна в Сочі [ Редагувати ]
Партизанський рух виявив систему ППО, яка прикриває дачу диктатора путіна в Сочі. Агент зміг зазначити її точне місце розташування. Про це повідомляє рух опору "АТЕШ".
Наш агент повідомив про виявлення системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" у Сочі. Цей комплекс розташований за 15 км від Бочарів Струмка в Сочі.
Як зазначають партизани, він призначений для захисту від повітряних загроз і містить ракети, зенітні гармати, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей.
Рух опору вказав точні координати об'єкта:
- 43.534815, 39.813225
"Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території рф і планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів", - наголосили партизани та закликали російських військових йти на співпрацю, щоб вижити.
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