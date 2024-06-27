Ігрові приставки Sony PlayStation 5 в Україні будуть продаватися у нових упаковках, з яких приберуть російську та казахську мови.

Все через рішення перевести український ринок ігрових приставок до північно-європейського регіону.

Про зміни повідомляє офіційний дистриб’ютор консолей PlayStation в Україні, ERC Gaming Distribution.

Раніше Україна входила до регіону колишніх країн радянського блоку та підпорядковувалися російському регіональному філіалу. Тепер Україна відмежована від ринку СНГ та стала відноситися до європейского.

Варто зазначити, що Sony припинила будь-яку діяльність на російському ринку: розформувала регіональне відділення в москві та заблокувала росіянам PlayStation Store на приставках PlayStation 4 та PlayStation 5. Нові консолі також офіційно не продаються в країні-агресорі (лише через нелегальний імпорт).

"За інерцією від короткочасних зусиль офісу в москві (який з війною розформовано) нас відносили до регіону пострадянських країн", — пише ERC Gaming Distribution.

Старі пакування будуть присутні в магазинах електроніки певний час, поки не розкуплять старі партії. У нових упаковках українська мова буде лише серед англійської та скандинавських мов на обкладинці.

Раніше ми повідомляли про те, як на PlayStation 5 з’явилась українська мова.