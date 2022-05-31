У росії неможливо купити ігри на PlayStation та отримувати доступ до ігрових сервісів Джерело: Unsplash

Дію міжнародних санкцій проти росії через військове вторгнення в Україну вже почали відчувати різні верстви населення.

28 обурених користувачів ігрових приставок PlayStation у країні-агресорі подали колективний позов до суду проти компанії Sony.

У позові до Sony Interactive Entertainment Europe Limited (європейський підрозділ Sony) гравці вимагають повернути доступ до PlayStation Store та можливість купувати ігри для PlayStation.

Більш того, позивачі вимагають не просто повернути доступ, а й компенсувати моральну шкоду, яку вони оцінили у 280 мільйонів рублів або по 10 мільйонів на людину (4,7 млн грн).

У позові йдеться, що умови використання програм Sony не передбачають відмови у наданні послуги "у зв'язку з внутрішньою та зовнішньою політикою держави перебування та проживання користувачів". Мовляв, одностороння відмова компанії порушує права користувачів ігрових приставок та сервісів.

Нагадаємо, що і початком агресії росії проти України 24 лютого 2022 року багато компаній пішли з ринку країни, а деякі, як наприклад Netflix, Microsoft та Sony, просто припинили надавати свої послуги.

Sony офіційно оголосила, що зупиняє постачання ігрових консолей в країну і закриває роботу фірмового магазину PlayStation Store на території росії – купувати нові ігри та оплачувати передплати російські користувачі більше не в змозі.

В свою чергу, Sony підтримала Україну введенням української локалізації на PlayStation 5. А Epic Games зібрала кошти на допомогу Україні.