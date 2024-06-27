Багі для оборонців. У Вінниці напередодні військовим передали два маневрові мотовсюдиходи. Виготовили їх працівники комунальних підприємств. Двигуни та коробки передач взяли від старих машин, обладнали незалежною підвіскою та підсиленими амортизаторами. На фронті багі слугуватимуть нашим оборонцям для евакуації чи транспортування вантажів.

Морський піхотинець з позивним "Денчик" тестує новенький багі. Каже: на передовій такий автомобіль нині не примха, а необхідність.

"Денчик", військовослужбовець:

Дуже маневрові, швидкі. Для швидкого виїзду, відпрацювання по ворогу і повернення назад живими-здоровими.

Переваги багі оцінив і воїн 54-ї бригади Володимир на псевдо "Хамер".

Володимир "Хамер", військовослужбовець:

Управляєма, хороша, а якщо й люди, які вміють користуватися, й вміють їздить - я думаю, будуть їздить… Вона як індивідуальний транспорт, скажімо так. Вона маневрова, бистра. І для евакуації. Доставка БК, доставка якоїсь провізії.

Машини зібрали працівники вінницьких комунальних підприємств. Частину деталей брали від старих авто. Також багі вдосконалили підвіскою та підсиленими амортизаторами.

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці:

Вони за власною ініціативою. Саме колективи цих підприємств розпочали виробництво на основі старих автомобілей. Але обов'язково з карбюраторними двигунами - вони фактично роблять такі апарати, як кажуть військові, апарат хороший.

Обидва багі від Вінницької громади днями передали бригадам, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту.

"Дід", військовослужбовець:

Її можна відремонтувати, це саме головне. Цю запчастину до того мотора можна купить і відремонтувати самому.

Автомобілі виконуватимуть свої завдання на Сході та Півдні. А комунальники вже готують нові машини для потреб наших оборонців.