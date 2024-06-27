До зоопарку Сан-Дієго (США) 27 червня прибуде пара великих панд з Китаю. Це перший випадок з 2003 року, коли Китай відправляє до США своїх панд, і це, ймовірно, свідчить про певне покращення дипломатичних відносин між державами, повідомляє CNN.

За кілька місяців до цього китайський лідер Сі Цзіньпін запропонував відправити панд до зоопарку Сан-Дієго "як посланців дружби між китайським та американським народами".

Домовленість про відправлення пари великих панд до зоопарку Сан-Дієго досягнули у лютому 2024 року з Китайською асоціацією охорони дикої природи.

Фахівці відібрали для цього чотирирічну самку Сінь Бао та п'ятирічного самця Юнь Чуаня. В описі Синь Бао фахівці вказують, що вона "спокійний та кмітливий інтроверт з милим круглим обличчям та великими вухами". А Юнь Чуань - "розумний та енергійний".

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Мати Юнь Чуаня - Чжен Чжен - сама уродженка Сан-Дієго, вона народилася в 2007 році у відправленої до Сан-Дієго в 1996 році пари великих панд.

Переправленню панд до США передував тривалий період перевірки здоров'я тварин, а також перевірки умов утримання в Сан-Дієго китайськими фахівцями, пише Global Times.

Пару тварин на шляху до нового місця проживання супроводжують працівники з догляду за пандами, ветеринари та інші фахівці. У перші кілька місяців Юнь Чуань та Сінь Бао будуть на карантині звикати до нових умов, тому відвідувачі зоопарку Сан-Дієго зможуть побачити їх не скоро.

Велика панда як національний символ Китаю вже багато десятиліть використовується для налагодження дипломатичних відносин з різними країнами, що отримало назву "панда-дипломатія".

Панд відправляють у межах договорів про оренду, зазвичай, на 20 років. До США перших панд відправили у 1972 році. Відтоді їх відправляли регулярно, але в останні роки співпраця загальмувала на тлі погіршення відносин двох країн.

Один з найвідоміших у світі зоопарк Сан-Дієго співпрацює з Центром охорони природи в Сичуані з 1994 року. Останніх панд з Сан-Дієго повернули до Китаю у 2019 році, і відтоді там не було цих тварин.

У листопаді 2023 року своїх панд повернув Китаю Смітсонівський національний зоопарк у Вашингтоні (округ Колумбія). Зараз у США панди є лише у зоопарку Атланти.