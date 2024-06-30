На Запоріжжі сьогодні день жалоби за загиблими у Вільнянську. По прифронтовому місту росіяни напередодні поцілили ракетами. У момент вибухів на вулицях було велелюдно. Під час обстрілу загинули семеро містян. Троє з них - діти. Десятки зазнали поранень. Ворожі снаряди знищили домівки місцевих жителів. Як вільнянці пережили ракетний удар та що кажуть очевидці трагедії - дивіться.

У вогні та диму був Вільнянськ напередодні. По середмістю, де завжди людно, росіяни завдали два ракетних удари. Ворожі снаряди обірвали життя трьох дітей та чотирьох дорослих. Ще понад тридцять людей - зазнали поранень.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Одразу на місце події прибули підрозділи, які несуть чергування в місті Вільнянськ і разом з поліцією та іншими структурами надавали допомогу постраждалим, передавали медикам. Ми ліквідували загоряння магазинів, приватного будинку, а також декілька автівок цивільних.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків цього підступного удару тривали до ночі.

Потім рятувальники ще кілька годин пильнували ситуацію на місці, щоби не допустити повторного займання. Вибухами та вогнем у місті пошкоджено будинки, крамниці та автівки містян. Знищено вщент і помешкання Юлії. Дівчина та її родина просто дивом уціліли. Адже під час прильотів усі були вдома.

Юлія, жителька Вільнянська:

Я просто була вдома, відпочивала, просто я їздила у справах і приїхала, і просто так вийшло, що ми з батьками зібралися в одній кімнаті і, слава Богу, сіли, бо перед цим просто всі отак ходили по території.

Утім, де тепер мешкатиме родина, Юлія поки не знає.

Юлія, жителька Вільнянська:

Мені знайомі написали, що можна у них переночувати, у нас є ще мати жива і батько живий тата, і ми можемо у них переночувати і все таке інше, але це наш дім. Його нема. Все. Ну, оце зараз всі мої речі. Ці шорти, які вже вони просто вимазані, футболка, а як далі жити.

росіяни вдарили по місту приблизно о шостій вечора. У цей час містяни здебільшого відпочивали. Суботній вихідний.

Катерина, жителька Вільнянська:

У вихідний день, вечір, всі тут збираються, тут лавки, парк, магазини всі.

Рідні пані Катерини теж були на місці обстрілу. Жінка чекала на них удома. Каже, вибухи були такої сили, що здригалося усе місто. Вона ледве змогла зв'язатися із дітьми та дізнатися, як вони.

Катерина, жителька Вільнянська:

Наші були з батьком, після першого вибуху батько поїхав їх забрав. Він норм, але в дуже шоковому стані, бо у нього на очах згоріла людина.

Анастасія, донька Катерини:

Я якраз на другий прильот приїхала за малими ж сюди, і якраз я застала другий прильот, і мені трошки хвилею дало, щас вухо заложено і ця половина погано працює.

За даними обладміністрації, серед потерпілих - вагітна жінка та дев'ятеро неповнолітніх. У лікарнях під наглядом медиків лишається десять пацієнтів. У шпиталізованих - контузії та перелами, осколкові поранення і травматичні ампутації. Половина з тих, хто зараз у лікарнях - діти.

Юрій Борзенко, директор лікарні:

Усі діти звернулися з мінно-вибуховими травмами різних ступенів важкості. Ця дівчинка найбільш важка, вона була прооперована, осколок пройшов через ліву скроню. Друга дівчинка, вона з мінно-вибуховим ураженням осколком лівої гомілки, відкритий перелом лівої гомілки, також прооперована.

За фактом обстрілу Вільнянська відкрито кримінальне провадження. Нині у місті триває ліквідація наслідків ворожого удару. На місці працює мобільний пункт допомоги, куди можуть звертатися усі постраждалі. 30 червня на Запоріжжі оголошено днем жалоби. Наймолодшій дитині, яку вбили росіяни під час обстрілу міста, десять років.