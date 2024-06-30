Станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень даних через застосунок "Резерв+", ТЦК або ЦНАП досягла майже 2,6 мільйона.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони. За даними Ситуаційного центру Міноборони, з 24 до 30 червня облікові дані оновили ще 323 734 громадяни.

В оборонному відомстві нагадали, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП, або завантаживши застосунок "Резерв+" в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

З 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобов'язаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Нагадаємо, що в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, військовозобов’язані особи протягом 60 днів – до 16 липня – мають оновити свої персональні дані.