Уже десять країн та організацій приєдналися до підсумкового комюніке Саміту миру після його ухвалення 16 червня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу, - повідомив він.

Зеленський додав, що також уже є більше деталей і щодо роботи в групах за пунктами Формули миру над конкретними безпековими питаннями.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна продовжить співпрацю з партнерами для отримання рішучих рішень для захисту міст і наголосив на необхідності атакувати російську військову інфраструктуру та військові аеродроми.