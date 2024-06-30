Уже 10 підписантів приєдналися до комюніке Саміту миру – Зеленський [ Редагувати ]
Уже десять країн та організацій приєдналися до підсумкового комюніке Саміту миру після його ухвалення 16 червня.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу, - повідомив він.
Зеленський додав, що також уже є більше деталей і щодо роботи в групах за пунктами Формули миру над конкретними безпековими питаннями.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна продовжить співпрацю з партнерами для отримання рішучих рішень для захисту міст і наголосив на необхідності атакувати російську військову інфраструктуру та військові аеродроми.
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