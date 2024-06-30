Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить співпрацю з партнерами для отримання рішучих рішень для захисту міст і наголосив на необхідності атакувати російську військову інфраструктуру та військові аеродроми.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

Зеленський повідомив, що внаслідок удару КАБами по Харкову в неділю було поранено 10 людей, одна людина загинула.

"Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по російських військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир…

Світ має достатню силу, щоб примусити росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає.

Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами. Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - сказав Зеленський.