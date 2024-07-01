НБУ різко підвищив курс долара [ Редагувати ]
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Офіційний курс на 2 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6413 грн за 1 долар (+0,1871 грн).
Курс євро становитиме 43,6853 гривень за 1 євро (+0,4195 грн).
по темі
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль
Національний банк України підвищив курс долара до гривні
Національний банк України заборонив переведення кредитних коштів клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в іграх. Рішення почне діяти з 22 червня
У вівторок, 2 липня, в Україні очікується спека до +37 градусів
Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету