9 людей поранені, серед них - підліток. Одну жінку госпіталізували, інші лікуватимуться амбулаторно. Напередодні росія знову атакувала Дніпро балістикою. Вибухова хвиля понівечила майже 70 багатоповерхівок і приватних будинків. Постраждали також школа та дитсадок.

Загалом вибито більш як 450 вікон, пошкоджено кілька дахів. Як жителі Дніпра оговтуються і ліквідовують наслідки чергової ворожої атаки?

Віктор - постраждалий:

Я туди не проходив, туди ж пройти не можна. Над вашою головою теж нависає. Так, так все.

Коридор - єдине доступне місце в літній кухні пана Віктора. Все інше завалено - впала стеля, вирвані двері й потрощені меблі, до техніки не дістатися. Чоловік каже: потужний вибух пролунав близько другої ночі. У будинку повилітали вікна.

Віктор - постраждалий житель Дніпра:

Вікна не розбиті, а їх аж вирвало.

Надворі потрощена теплиця і посічений осколками паркан. Чоловік зітхає, і розказує, що тут мешкає 12 років. Своїми руками виклав кожен камінчик в оселі.

66 років, на старості ось так із-за якогось сумашедшего діда.

Понад 30 приватних будинків понівечило вибуховою хвилею - вибиті вікна, потрощені дахи.

Найбільших збитків завдано місцевій школі. В момент атаки на Дніпро тут перебували двоє чоловіків.

Наталія - директорка школи:

У закладі був сторож нічний, і охоронець в укритті. Ні, слава Богу. Живі здорові.

Звуки розбитого скла на шкільному подвір'ї чути звідусіль. Вибуховою хвилею винесло майже 170 вікон.

Пані Оксана - вчителька української мови та літератури. Нині вона числиться у відпустці, але від самісінького ранку прийшла прибирати наслідки російського обстрілу. Каже, її кабінет майже цілий, а от у сусідніх порушило стелю.

Оксана - вчителька:

Це повело стелі, які нависні, ті стелі, які залізобетонні, цілі, а це дуже добре, можна підрихтувати, і все буде добре.

Школа працює за змішаною формою навчання. Директорка сподівається, поки діти на канікулах, вибиті вікна замінять.

Наталія - директорка школи:

Уже були представники техвідділу нашого департаменту освіти. Теж мають інформацію про пошкодження, і наразі ми працюємо уже з тими організаціями, які будуть надавати допомогу нам.

Заяви про пошкоджене майно у жителів Дніпра збирають правоохоронці. Вікторія мешкає у багатоповерхівці. Каже, від вибуху у квартирі вилетіли всі вікна. Відчула потужність вибухової хвилі в помешканні й сама жінка.

Вікторія - постраждала жителька Дніпра:

Зривною хвилею мене перевернуло на 180 градусів і кинуло на дитяче ліжечко. І дитина почала плакати. Я його схватила і вибігла в коридор. Получається, кімната, вікно і навпроти двері. Вхідні двері трохи перекосило, і замок сантиметри на три відійшов від шурупа.

Чиновники радять постраждалим звертатися до штабу ліквідації наслідків. Там допоможуть оформити акти про завдані збитки та написати заяви на відшкодування.

Василь Ісак, заступник голови Соборної адміністрації Дніпровської міськради:

Відшкодовується, подаються на "єВідновлення". Все в штатному режимі. Відповідні документи ми пояснимо, що куди й за заявами. З кожним будемо зв'язуватися, коли буде адміністрації виїжджати, фіксувати, коли буде готовий акт.

Ліквідовувати наслідки - тимчасово затуляти вікна плівкою - постраждалим допомагають і комунальники. На місці працює дві бригади. Водночас люди самотужки збирають потрощено скло.