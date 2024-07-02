Рівень захисту "Чарлі". Американські військові бази в Європі у режимі підвищеної бойової готовності. Чого боїться Пентагон? І як оцінюють рівень безпеки європейські політики? Подробиці в нашому наступному матеріалі.

Гарнізон армії США в Німеччині, де розташована штаб-квартира Європейського командування та ще кілька американських військових баз в Європі, у стані підвищеної бойової готовності. Усе через загрозу терактів. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела у Пентагоні. Заходи безпеки нібито терміново посилили ще на минулих вихідних. Утім, дізналися про це журналісти лише на початку робочого тижня. Рівень загрози, за їхніми даними, підвищили до стану "Чарлі". Його запроваджують, коли вже траплявся якийсь інцидент чи тривожні розвіддані, що вказують на високу ймовірність атак проти особового складу баз або об'єктів загалом. Це не найвищий рівень стану захисту сил. Є ще "Дельта" - його застосовують, коли загроза нападу неминуча або теракт вже стався.

Пентагон інформацію про загрозу терактів не підтверджує, але і не спростовує. Повідомлення ЗМІ прокоментував тільки речник Європейського командування Збройних Сил США. Капрал Ден Дей сказав, що військові постійно оцінюють фактори, що впливають на безпеку американських бійців за кордоном. І у разі необхідності вживають додаткових заходів безпеки. Куди відвертішим виявився персонал цих баз. Американські офіцери на умовах анонімності розповіли журналістам: такого високого рівня загрози не було років десять.

Які саме військові бази США у зоні ризику достеменно не відомо. В Європі - їх десятки. Вони є в Німеччині, Польщі, Іспанії, Болгарії, Румунії, Греції та Італії. Загалом Європейському командуванню Збройних сил США підпорядковуються 72 тисячі військовослужбовців.

Про високий рівень терористичної загрози - раніше попереджала і влади європейських країн. Зокрема, Німеччини та Франції. Німці наразі приймають чемпіонат Європи з футболу, французи готуються проводити Олімпійські Ігри. Спецслужби цих держав побоюються атак, які можуть організувати бойовики афганського крила терористичного угруповання "Ісламська держава".

Ще одна загроза росія. На початку травня, авторитетні міжнародні ЗМІ повідомили: спецслужби європейських країн попередили свої уряди про підготовку диверсій з боку Москви. Мовляв, російська влада планує вибухи, підпали та інші атаки на об'єкти інфраструктури по всій території ЄС. Щоб посилити курс на конфронтацію із Заходом та дестабілізувати ситуацію загалом.