Західні партнери не підтримують законопроект "про заборону УПЦ" [ Редагувати ]
Законопроєкт №8371, який фактично забороняє Українську Православну Церкву, на сьогодні не знаходить підтримки більшості народних депутатів, не зважаючи на тиск з боку групи депутатів Європейської солідарності, - констатує політолог Кость Бондаренко і стверджує, що причина полягає в зміні політичної ситуації і критичному ставленні до цієї заборони "західних партнерів" України.
"По-перше, "партнери" через океан дали зрозуміти, що питання із забороною Церкви - "не на часі". При цьому демократи просто радять почекати, а на випадок приходу до влади Трампа, оточення якого вже розкритикувало конфесійну політику Зеленського, існує чітко сформульоване найвідомішим адвокатом Бобом Амстердамом послання: кожен із тих, хто проголосував за заборону УПЦ, у перспективі потрапить під санкції США" - пише Бондаренко.
Європейські політики, переконаний Бондаренко, також критичні до заборони:"Зеленський зіткнувся з сигналами з Європи. Законопроєкт суперечить насамперед Європейській конвенції з прав людини (стаття 9) - базовому документу, на який орієнтуються практично всі європолітики, і ці суперечності викликають у них багато питань, відповіді на які вони не отримують".
Разом із тим, існують і внутрішні чинники, які протидіють цьому законопроєкту. "Соціологія показує, що заборона Церкви не додасть рейтингових показників Зеленському і не дасть козирів до рук нинішньої влади. Лаври пожне Петро Порошенко, який уже зараз розгорнув бурхливу антицерковну діяльність. Заборонити УПЦ, щоби підвищити рейтинг Порошенка?", - констатує експерт і передбачає що влада на це не піде, не зважаючи на звинувачення у напівзаходах і не достатній послідовності стосовно УПЦ.
"Чим більшу активність будуть проявляти порошенківці, тим очевиднішим буде те, що влада не піде на "остаточне вирішення" церковного питання", - вважає Бондаренко.
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