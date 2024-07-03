Законопроект №8371: поспішні рішення можуть мати небезпечні наслідки [ Редагувати ]
Політолог Олександр Кочетков закликає до обережності у питанні законопроекту №8371, який фактично передбачає заборону Української Православної Церкви (УПЦ) в Україні. На думку експерта, таке рішення матиме негативні наслідки як для внутрішньої ситуації в країні, так і для її міжнародних відносин.
Експерт підкреслює, що питання віри неможливо вирішити "адміністративно".
Процеси, пов’язані з вірою, вимірюються не роками і навіть не десятиліттями. Трагічний розкол християнської церкви відбувся ще у 1054 році, але православні та католики досі не порозумілися. Рішення прискорити перехід єпархій від УПЦ до ПЦУ є помилковим, адже це може призвести до конфліктів та розколу в українському суспільстві.
Кочетков наводить ряд аргументів проти законопроекту №8371. Він зазначає, що таке рішення суперечить міжнародним правовим нормам, зокрема Загальній Декларації прав людини, Міжнародному Пакту про громадянські і політичні права та Європейській Конвенції про захист прав людини і основних свобод.
Крім того, він попереджає, що прийняття цього закону може негативно вплинути на рух України до Європейського Союзу.
В ЄС зростають настрої, що в Україні йдеться про переслідування віруючих. Заборона УПЦ може призвести до обмеження допомоги Україні зброєю та ресурсами.
На думку експерта, замість поспішних рішень, необхідно зосередитися на поступовому та зваженому переході вірян до ПЦУ, використовуючи методи переконання та економічні важелі. Також треба узгодити законопроект №8371 з Венеційською Комісією. Це допоможе зняти значну частину заперечень проти законопроекту та уникнути порушення міжнародних норм.
Важливо додатково розгорнути міжнародну інформаційну роботу, щоб роз’яснити реальний стан православ’я в Україні.
"Пиляти сук, на якому сидимо - просте, але нерозумне рішення", - підсумовує політолог. "Прийняття законопроекту №8371 може мати непередбачувані та негативні наслідки для України. Важливо діяти обережно, зважено та з повагою до всіх вірян".
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