28-річна Дуа Ліпа закрутила роман з відомим актором [ Редагувати ]
Відома британська співачка Дуа Ліпа закрутила новий роман.
Її обранцем став британський актор Каллум Тернер, який на п'ять років старший за 28-річну зірку. Дуа Ліпа підтвердила стосунки з актором у своєму Instagram, опублікувавши фото з одного з музичних фестивалів, де вона була хедлайнеркою.
На кількох знімках співачка позувала зі своїм бойфрендом. На одній світлині Дуа Ліпа була в обіймах Каллума Тернера, який ніжно цілував її у волосся.
На іншому фото співачка лежала з обранцем у траві. Закохані мило дивилися одне на одного, ховалися від сонця та насолоджувалися освіжаючими напоями.
Чутки про їхні стосунки з'явилися ще на початку цього року, коли Дуа Ліпу та Каллума Тернера бачили разом у театрі в Санта-Моніці, де актор грав в одній із вистав. Співачка почала зустрічатися з Тернером через кілька місяців після розриву з французьким режисером Роменом Гаврасом.
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