Відомий астролог назвав дати знищення Кримського мосту [ Редагувати ]
Міст, що з'єднує росію з окупованим Кримом, може бути знищений протягом найближчих кількох місяців. Таку думку висловив відомий астролог Влад Росс в інтерв'ю для ТСН.ua.
Бачу, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов`язані з Кримом. Знищення Кримського мосту здійсниться якщо не в липні, то точно восени, - каже Росс.
Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Поровському напрямку.
По всім показникам – переламним є 10-й місяць, - каже Росс. - Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов`язна з Покровськом. Якщо ворог його візьме – може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось, інакше ворог зможе пройтись як в свій час по Харківський області, - сказав він.
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