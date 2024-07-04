Міст, що з'єднує росію з окупованим Кримом, може бути знищений протягом найближчих кількох місяців. Таку думку висловив відомий астролог Влад Росс в інтерв'ю для ТСН.ua.

Бачу, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов`язані з Кримом. Знищення Кримського мосту здійсниться якщо не в липні, то точно восени, - каже Росс.

Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Поровському напрямку.