У Дніпрі сьогодні День жалоби за загиблими. Напередодні росіяни знову вдарили по місту ракетами. Загинули шестеро людей. Близько пів сотні поранені. Олена Мендалюк розкаже про наслідки більше.

Дніпро. Ранок 3 липня - місто здригається від потужних вибухів.

росія атакувала "Шахедами" та ракетами. Прогриміло приблизно 10 вибухів. Осколками посікло обличчя та руку Георгію Васильовичу. Пенсіонера вже оглянули медики, рани обробили. Одяг весь у крові.

Георгій - постраждалий:

Стояв на трамвайній остановці і вдруг начали летіть ракети ці. Прилетіло їх там 7 штук, і коли вони прилетіли, сильна хвиля вибуху була, що мене збило, і я впав, склом мені он руку розбило.

П'ятеро дніпрян стали жертвами чергового терористичного акту. Пів сотні людей дістали поранення. Потерпілих розвезли по різних лікарнях міста.

Андрій - лікар-хірург:

Людей було госпіталізовано у важкому стані, люди були під завалами, осколкові поранення.

Осколкові поранення дістали чи не всі працівники кухні цього кафе. О 9 ранку, коли країна терористка здійснила атаку, вже всі були на роботі.

Ольга - потерпіла:

Повністю боковий вхід зруйнований, кухня повністю вся зруйнована, розбиті всі холодильники, все скло. Люди наші, які знаходились на території кухні, були поранені склом, яке вилітало через хвилю вибухову.

Стіни - єдине, що вціліло в кафе. Коли летіли ракети - на літній терасі була пані Рита. Каже, дивом лишилася живою.

Рита - потерпіла:

Меня аж волной оглушило, заложило в ушах, что и сейчас не слышу, и вот тут, где шея.

Вже не вперше заклад потерпає від вибухової хвилі, але цього разу його, очевидно, вже доведеться закрити на капітальний ремонт, розповідає власник і показує прошиті металевими осколками стіни.

Потрощені вікна, фасади та дахи і в медзакладі неподалік. Вибухова хвиля скрутила металеві листи, наче папір, шматки розкидані по вулиці. Ще й здійнялася пожежа.

Олександра Бодня, заступниця директора департаменту охорони здоровʼя Дніпровської міської ради:

Пожежники та рятувальники все погасили. Наразі ми вже бачимо, що рятувальники вже закінчили свою роботу. Пацієнти та лікарі не постраждали.

Фрагменти "Шахедів" та ракет, що атакували Дніпро, вже поприбирали з подвір'я дитячого садка. Він розташований за кілька кілометрів від епіцентру удару, але вибухова хвиля дістала і до них, розповідає директорка, і вже не вперше.

У 22 році, якщо пам'ятаєте, біля церкви було у нас так гучно, то це були пошкоджені ці вітражі, ці вікна. До чого я це веду, знову постраждала ця сторона.

Вибухова хвиля пошкодила з десяток вікон та двоє дверей. Дітей у мить удару вихователі встигли сховати в укритті.

Людмила Доброхліб, в.о. директорки дитсадка:

Летіли, ми їх чули, чули всі. Наша співробітниця, мабуть, навіть сфотографувала, я не знаю. Дівчата були налякані.

Навчальні та лікарняні заклади, торговельний центр, кафе та житлові будинки - більше як шістдесят об'єктів було пошкоджено внаслідок атаки по Дніпру. Обстеження тривають. Потерпілих просять звертатися по допомогу.

Сергій Файфер, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради:

Збираємо інформацію, якщо людям необхідна допомога, ми її надаємо - це і плівка, і ОСБ, будемо всі вікна закривати.

Четверте липня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими.