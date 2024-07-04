Ракетний удар по Дніпру: шестеро людей загинуло [ Редагувати ]
У Дніпрі сьогодні День жалоби за загиблими. Напередодні росіяни знову вдарили по місту ракетами. Загинули шестеро людей. Близько пів сотні поранені. Олена Мендалюк розкаже про наслідки більше.
Дніпро. Ранок 3 липня - місто здригається від потужних вибухів.
росія атакувала "Шахедами" та ракетами. Прогриміло приблизно 10 вибухів. Осколками посікло обличчя та руку Георгію Васильовичу. Пенсіонера вже оглянули медики, рани обробили. Одяг весь у крові.
Георгій - постраждалий:
Стояв на трамвайній остановці і вдруг начали летіть ракети ці. Прилетіло їх там 7 штук, і коли вони прилетіли, сильна хвиля вибуху була, що мене збило, і я впав, склом мені он руку розбило.
П'ятеро дніпрян стали жертвами чергового терористичного акту. Пів сотні людей дістали поранення. Потерпілих розвезли по різних лікарнях міста.
Андрій - лікар-хірург:
Людей було госпіталізовано у важкому стані, люди були під завалами, осколкові поранення.
Осколкові поранення дістали чи не всі працівники кухні цього кафе. О 9 ранку, коли країна терористка здійснила атаку, вже всі були на роботі.
Ольга - потерпіла:
Повністю боковий вхід зруйнований, кухня повністю вся зруйнована, розбиті всі холодильники, все скло. Люди наші, які знаходились на території кухні, були поранені склом, яке вилітало через хвилю вибухову.
Стіни - єдине, що вціліло в кафе. Коли летіли ракети - на літній терасі була пані Рита. Каже, дивом лишилася живою.
Рита - потерпіла:
Меня аж волной оглушило, заложило в ушах, что и сейчас не слышу, и вот тут, где шея.
Вже не вперше заклад потерпає від вибухової хвилі, але цього разу його, очевидно, вже доведеться закрити на капітальний ремонт, розповідає власник і показує прошиті металевими осколками стіни.
Потрощені вікна, фасади та дахи і в медзакладі неподалік. Вибухова хвиля скрутила металеві листи, наче папір, шматки розкидані по вулиці. Ще й здійнялася пожежа.
Олександра Бодня, заступниця директора департаменту охорони здоровʼя Дніпровської міської ради:
Пожежники та рятувальники все погасили. Наразі ми вже бачимо, що рятувальники вже закінчили свою роботу. Пацієнти та лікарі не постраждали.
Фрагменти "Шахедів" та ракет, що атакували Дніпро, вже поприбирали з подвір'я дитячого садка. Він розташований за кілька кілометрів від епіцентру удару, але вибухова хвиля дістала і до них, розповідає директорка, і вже не вперше.
У 22 році, якщо пам'ятаєте, біля церкви було у нас так гучно, то це були пошкоджені ці вітражі, ці вікна. До чого я це веду, знову постраждала ця сторона.
Вибухова хвиля пошкодила з десяток вікон та двоє дверей. Дітей у мить удару вихователі встигли сховати в укритті.
Людмила Доброхліб, в.о. директорки дитсадка:
Летіли, ми їх чули, чули всі. Наша співробітниця, мабуть, навіть сфотографувала, я не знаю. Дівчата були налякані.
Навчальні та лікарняні заклади, торговельний центр, кафе та житлові будинки - більше як шістдесят об'єктів було пошкоджено внаслідок атаки по Дніпру. Обстеження тривають. Потерпілих просять звертатися по допомогу.
Сергій Файфер, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради:
Збираємо інформацію, якщо людям необхідна допомога, ми її надаємо - це і плівка, і ОСБ, будемо всі вікна закривати.
Четверте липня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими.
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