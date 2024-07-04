У Кропивницькому виробники дронів разом з волонтерами організували заняття з керування fpv-дронами. Займатися тут можуть усі охочі. А уроки поруч із професійними інженерами веде і тринадцятирічний хлопець. Він, попри юний вік, добре вправляється з БПЛА. Про це - у нашому сюжеті.

Керувати дроном, поки що на симуляторі, тренується тридцятип'ятирічний Дмитро. Працівник складу в цивільному житті готується боронити Україну.

Дмитро Скринік, житель міста Кропивницький:

Я готуюсь до служби в підрозділі БПЛА, і тому, оскільки я з цим ніколи не стикався, ми побачили в Інстаграмі про це місце, що тут можна прийти безкоштовно спробувати себе політати на симуляторі.

Уроки на території волонтерського центру "Простір Хоробрих" допомогли організувати місцеві виробники дронів. Забезпечили комп'ютерною технікою та програмою-симулятором. Спочатку планували заняття для дітей та підлітків, але згодом приєднались і дорослі.

Анатолій Кукла, виробник дронів:

Щоб і дорослі могли теж себе спробувати в пілотуванні, тому що зараз дрони - це доволі актуально, є в них велика потреба, але щоб було якісніше, щоб розуміли, які завдання виконуються на цих дронах. Вона могла спробувати в більш спокійних умовах, прийти на симуляторі політати й зробити для себе вибір: може вона бути оператором дрона чи ні.

Відвідувачів занять поряд з дорослими-інженерами навчає і син Анатолія - тринадцятирічний Акбар. Хлопчина захоплюється безпілотниками вже чотири роки: знається на симуляторі, вміє збирати дрони та пілотувати.

Акбар Кукла, наставник курсів з керування БПЛА:

Пояснюю більш як механіку польоту, тобто, як правильніше себе вести з пультом, щоб дрон зробив ті чи інші дії. Хтось розуміє одразу механіку дрона, комусь треба місяць-два-три.

Тренування на симуляторі проводять щонеділі. Простір для занять відкритий для всіх.

Яна Пшеніцина, керівниця БФ:

Спочатку в нас був орієнтир на дітей та підлітків, але потім ми зрозуміли, що є запит, тому долучаються і дорослі. Участь у дронарні для військових і родин військових безкоштовна, для невійськових - це донат 50 грн, але він іде для того, щоб ми мали можливість придбати fpv-дрон.

Микита Ключник, житель Кропивницького:

Це просто цікаво та прикольно, я це сприймаю не як для роботи, а більше як хобі. Це вже моє третє заняття, і я вже більш впевнено себе почуваю на полі, навіть літаю без стабілізації.

Тих, хто серйозно налаштований навчитися керувати дронами, запрошують ще й на полігон.