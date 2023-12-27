Пін Ап Вхід в особистий кабінет: Особливості авторизації та реєстрації у відомому онлайн-казино [ Редагувати ]
В Україні широку популярність здобула гральна платформа Pin Up. Це зумовлено тим, що бренд має широку добірку азартних ігор, привабливу бонусну систему та українську ліцензію КРАІЛ.
Завдяки переліченим характеристикам безліч гравців обирають саме це казино. Щоб розпочати гру на гроші в казино, необхідно зареєструватись та здійснити на сайті Pin Up вхід в особистий кабінет, де можна поповнити рахунок та обрати відповідний слот для гри.
Про особливості процедур реєстрації та авторизації у провідному віртуальному казино мова піде в нашій статті.
Як створити аккаунт на офіційному сайті Pin Up
До ігрового сайту можуть приєднатись лише ті українські гемблери, які досягли 21-річного віку. Реєстрація відбувається двома методами:
- за чинним номером телефону;
- за актуальною електронною поштою.
В обох випадках потрібно ввести потрібну інформацію та дати згоду на дотримання правил та умов онлайн-казино. Також гравці можуть ввести промокод, якщо він був наданий надійним ресурсом.
Після створення облікового запису, потрібно здійснити вхід в казино Пин Ап. Цю процедуру можна зробити також двома методами:
- за номером телефону;
- за електронною поштою.
Разом з цими даними потрібно ввести пароль, вказаний під час реєстрації. Як тільки авторизація була здійснена вдало, можна скористатись всіма можливостями особистого кабінету. Цей простір допоможе виконувати наступні дії:
- керувати функціями казино;
- проводити ідентифікацію;
- слідкувати за рухом грошей;
- змінювати персональну інформацію;
- спілкуватись зі службою підтримкою.
Також гравці можуть отримувати бонуси, брати участь в турнірах та в інших акціях.
Верифікація в Пін Ап казино
Крім реєстрації та авторизації, система вимагає виконати підтвердження особистості. Цей процес відкриває можливість до виведення виграшів з власного рахунку.
Першим кроком для виконання верифікації є підтвердження номера телефону та електронної пошти. Далі в розділі "Профіль" треба вибрати метод перевірки:
- • додаток "Дія";
- Monobank;
- Приват24;
- BankID;
- завантаження документів.
Перші чотири варіанти є найшвидшими методами верифікації. Для підтвердження потрібно лише використати акаунти в застосунку та в банківських сервісах. В останньому випадку доведеться завантажувати цифрові копії документів в гарній якості.
Перевірка в може тривати кілька днів. Вдале виконання такої процедури забезпечить виведення виграних коштів з рахунку.
Висновки
Pin Up UA - відомий ліцензійний бренд на українському ринку онлайн-гемблінга. Приєднатись до платформи можуть особи, яким виповнився 21 рік. Реєстрація та авторизація виконуються за допомогою E-Mail та номеру телефону.
Згідно з правилами казино Пін-Ап, можна створювати лише один обліковий запис. Після цього можна крутити ігрові автомати та грати в інші азартні ігри.
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