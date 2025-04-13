Американська кіноакадемія започаткувала "Оскар" для каскадерів [ Редагувати ]
Американська кіноакадемія започаткувала "Оскар" для каскадерів - за трюковий дизайн. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Джанет Янг заявили, що "з моменту появи кіно постановка трюків була невід'ємною частиною кіновиробництва".
На сьогоднішній день лише два каскадери були удостоєні премії "Оскар" (не конкретно за постановку та виконання трюків, а за "видатні досягнення"): Якіма Канутт у 1966 році та Хел Нідхем у 2012 році.
Зараз серед членів Академії понад 100 професійних каскадерів і більшість з них були запрошені лише в останні кілька років, коли виникли розмови про те, що цей сектор кінобізнесу теж заслуговує на визнання.
Поштовх Академії до створення "Оскара" за дизайн трюків дав каскадер, який став режисером/продюсером - Девід Лейтч. Він зокрема керував трюкоцентричним фільмом 2024 року "Каскадер" (The Fall Guy), у якому знявся Райан Ґослінґ і багато каскадерів. Приєднався до нього і координатор трюків і дизайнер Кріс О'Хара з Stunts Unlimited.
Перший "Оскар" за найкращу постановку трюків вручать на 100-й церемонії у 2028 році, коли будуть нагороджуватись фільми, випущені у 2027 році.
Специфіка вручення нагороди - наприклад, будуть номінанти чи просто оголошення переможця - буде визначена радою керуючих Академії та виконавчим керівництвом у майбутньому.
Останньою новою категорією нагород, створеною Академією, були досягнення в кастингу. Ця нагорода була заснована у 2024 році і буде вручена вперше на 98-й церемонії вручення "Оскара", відзначаючи фільми, випущені у 2025 році, на церемонії вручення нагород у 2026 році.
Хто отримав "Оскар-2025" можна почитати тут, а також, чому "Анора" не заслуговує на "Оскар", а Броуді виступив з ідіотською промовою.
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