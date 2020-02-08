Фінальний відлік. Голлівуд готується до проведення цьогорічної церемонії "Оскара". Зіркові гості - зокрема ті кіноактори та режисери, які не мають маєтків у Лос-Анджелесі, сьогодні вже злетілися до "міста янголів". Готують смокінги, сукні та мейкап до променаду червоною доріжкою. А що там відбувається зараз - розкаже Дмитро Анопченко.

До вручення "Оскарів" (зважаючи на просто шалену різницю у часі з Києвом, 10 годин) залишається ще дві доби. То ж на червоній доріжці ще нічого не готове, майданчик і досі готують до церемонії. Ось дивіться: виставляють декорації, прибирають останні складки на знаменитому килимі. До цього тут ставляться максимально серйозно - якщо хтось зачепиться і впаде, це буде грандіозний скандал, організаторам такого не пробачать. А ще саме із суботи починають розставляти камери. І для цього традиційно запрошують дублерів зіркових гостей.

Люди з табличками "Бред Піт "або "Антоніо Бандерас"мають власні "5 хвилин слави", адже вони проходяться червоною доріжкою, підходять до камер, виголошують заздалегідь підготовлений текст, який вже у неділю під час трансляції зірки говоритимуть. Тож оскарівська червона доріжка - це велике шоу, де практично немає місця для імпровізації, все має бути розраховане по секундах.

Нововведення цього року - табу на мобільні телефони. Раніше їх спокійно можна було проносити і у технічну зону і в зал, просили тільки на тихий режим поставити. Але зараз охорона заборонятиме навіть діставати смартфони. Винятку ні для кого не робитимуть, навіть кіноакадеміки та самі зірки матимуть покласти мобільні у спеціальні пакети, які на час трансляції опломбують. Це боротьба за рейтинг, адже часто люди телевізор не вмикали, їм вистачало того що з'являлося у соцмережах. Зараз першість буде за телебаченням.

З'являється чимало прогнозів щодо переможців. Чутки, заяви кінокритиків, прогнози букмекерів. Я розповім про них вже завтра - ближче до церемонії. Єдине що хочу сказати - вірити цьому не варто, часи коли букмекери вгадували давно минули, останні два-три роки лише помиляються.

Ну і поки всі гадають - хто ж буде переможцями у основних номінаціях, люди, без яких, напевне, жодного фільму не буде - голівудські каскадери - почали агітаційну кампанію. Вимагають щоб додали ще одну статуетку - за кращий кінотрюк. Які ж їхні аргументи? І чи дослухається кіноакадемія? Дивіться далі в моєму сюжеті.

Це зовсім не бойові єдиноборства. І навіть не урок на тему "як себе захистити в разі конфлікту". Акторку Кортні Мур навчають… правильно відтворювати вуличну бійку. Коли за сценарієм красуня-білявка самотужки розправляється з групою нападників.

Головне тут - уміння і глядача переконати в правдивості ситуації, і водночас непомітно проносити кулак повз обличчя партнерів по знімальному майданчику, щоб у розпалі емоцій не спричинити справжніх травм.

Увесь урок фіксують на мобільний, щоб одразу бачити помилки.

День у Деніела Лочичеро розписаний по хвилинах. Уроки, консультації, потім власні зйомки, де йому доводиться дублювати відомих акторів під час небезпечних трюків. І в дні підготовки до вручення премії серед каскадерів тільки і розмов, як то прикро, що для всіх є власна "оскарівська" категорія (для костюмерів, композиторів, гримерів), а для них - нема.

"Навіть якщо в кіно ви ніколи не побачите нашого обличчя, ми заслуговуємо на визнання. За те, що робимо. Адже тільки завдяки каскадерам решта акторів живі й здорові", - говорить Деніел Лочичеро, голлівудський каскадер.

І цього року, коли Бред Піт імовірно отримає "Оскара" як найкращий актор другого плану за фільм, де грає саме каскадера, ті, чиї прізвища навіть у титрах часто забувають написати, вкотре вмовляють кіноакадемію нарешті додати "Оскар" за трюки.

"Коли Ви бачите Бреда Піта - знаного як актора драматичного - і він на екрані робить те, що ми в житті, і власне за це його на "Оскар" номінують. Так хотілося б, щоб він зупинився просто посеред червоного килиму і сказав: час додати ще одну "оскарівську" категорію", - говорить Джек Джилл, каскадер-ветеран.

Саме Джек від імені всіх каскадерів штовхає цю ідею. Каже, до нього мали б дослухатися, адже він у Голлівуді пів століття. І сам робив шалені трюки і ставив масові бійки для "Джуманджі" та всіх серій "Форсажу".

Але підтримувати старого каскадера навіть знайомі режисери не хочуть. Кажуть, якщо глядачі дізнаються, що це не красунчики-актори б'ються на екрані, а дублери, люди можуть розчаруватися у кінематографі.

"А один із них сказав: якщо для вас буде нагорода, ви ж під час зйомок повбиваєтеся, аби зробити супер-трюк, вартий "Оскара". На це я відповів: "існує ж статуетка за найкращі візуальні ефекти; а ті, хто працюють із вибухівкою нікого ще заради премії не підірвали", - вважає Джек Джилл, каскадер-ветеран.

Отже, поки що довелося власну премію заснувати - в рамках Американської акторської федерації. Для тих, кому ні "Оскара", ні слави ніколи не дістається.

"Наші каскадери все віддають задля кіно, захищають нас і наше життя. Їхня робота складна, і без них багато кінофільмів чи ТБ-шоу не були б такими захопливими. Тож ми їх відзначаємо", - говорить Габрієла Картеріс, президент акторської федерації.

Але цього замало, коли на зйомках постійно ризикуєш життям. Утім, кіноакадемія ще не готова йти на поступки і на реформи. І хоче, щоб як і раніше глядачі вірили в суперуміння і надзвичайні здібності уславлених голлівудських акторів. Нехай навіть насправді за них усе роблять дублери.