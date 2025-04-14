Помер лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса [ Редагувати ]
Перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса помер у віці 89 років у Лімі. Про це повідомив син Альваро Варгас Льйоса.
Сім'я не планує громадського прощання. "Відповідно до волі покійного його останки будуть кремовані", - повідомили діти письменника.
Маріо Варгас Льйоса народився у Перу в 1936 році. У 1993 році він отримав іспанське підданство і останні роки мешкав у Мадриді.
Слава прийшла до Маріо Варгаса Льйоси у 1960-х, коли він написав "Місто і пси", "Зелений дім", "Щенята", "Розмову в Соборі". Твори Варгаса Льйоси перекладені десятками мов, екранізовані та відзначені численними преміями. Серед його робіт романи "Панталеон і відвідувачки", "Скромний герой" та інші.
У 2010 році він був удостоєний Нобелівської премії з літератури "за зображення структури влади та яскраві картини людського опору, повстання та поразки".
Разом із Хуліо Кортасаром, Хорхе Луїсом Борхесом та Габріелем Гарсія Маркесом він вважається одним із творців "буму" латиноамериканської прози.
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