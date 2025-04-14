Президент США Дональд Трамп зазнає поразки у торгівельній війні, оголошеній ним Китаю, вважає директор з досліджень компанії Dragonomics, яка вивчає економіку КНР, Артур Кребер. У статті для Financial Times він назвав три причини, через які на Трампа чекає невдача.

Перша причина : більшість країн розуміють, що поки Дональд Трамп перебуває при владі, "США ненадійні, і жоден розсудливий лідер не приєднається до нього у хрестовому поході проти Китаю".

: більшість країн розуміють, що поки Дональд Трамп перебуває при владі, "США ненадійні, і жоден розсудливий лідер не приєднається до нього у хрестовому поході проти Китаю". Друга причина : "ганебний" відступ США від "взаємних" тарифів. На думку автора статті, Дональд Трамп був змушений відмовитися від підвищення тарифів через негативну реакцію ринків.

: "ганебний" відступ США від "взаємних" тарифів. На думку автора статті, Дональд Трамп був змушений відмовитися від підвищення тарифів через негативну реакцію ринків. Третя причина - сам Китай. Артур Кребер вважає, що китайська влада "добре підготовлена ​​до війни на економічне виснаження проти США".

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Китай може втрачати попит із боку США, але його може замінити внутрішнє споживання... Китай також може чудово обійтися без імпорту зі США. П'ять років експортного контролю допомогли йому досягти великих успіхів у виробництві товарів без американських технологій.

2 квітня Трамп оголосив про введення мит до 50% проти 211 країн та територій, пояснивши це необхідністю відновити економіку США. Його рішення та заходи у відповідь Китаю спровокували падіння світових ринків.

Також впав курс долара до валют ключових партнерів США, ціни на нафту Brent знизилися до мінімуму за чотири роки. Деякі аналітики заявили про високу ймовірність рецесії у США та падіння ВВП.

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10 квітня США збільшили мита на всі китайські товари зі 125% до 145%. Китай оголосив 11 квітня, що підвищить мито на імпорт товарів зі США до 125%. На тлі митної війни курс юаня під час торгів у Китаї опустився до 17-річного мінімуму.