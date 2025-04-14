Три причини, через які Трамп програє торгову війну з Китаєм - FT [ Редагувати ]
Президент США Дональд Трамп зазнає поразки у торгівельній війні, оголошеній ним Китаю, вважає директор з досліджень компанії Dragonomics, яка вивчає економіку КНР, Артур Кребер. У статті для Financial Times він назвав три причини, через які на Трампа чекає невдача.
- Перша причина: більшість країн розуміють, що поки Дональд Трамп перебуває при владі, "США ненадійні, і жоден розсудливий лідер не приєднається до нього у хрестовому поході проти Китаю".
- Друга причина: "ганебний" відступ США від "взаємних" тарифів. На думку автора статті, Дональд Трамп був змушений відмовитися від підвищення тарифів через негативну реакцію ринків.
- Третя причина - сам Китай. Артур Кребер вважає, що китайська влада "добре підготовлена до війни на економічне виснаження проти США".
Китай може втрачати попит із боку США, але його може замінити внутрішнє споживання... Китай також може чудово обійтися без імпорту зі США. П'ять років експортного контролю допомогли йому досягти великих успіхів у виробництві товарів без американських технологій.
2 квітня Трамп оголосив про введення мит до 50% проти 211 країн та територій, пояснивши це необхідністю відновити економіку США. Його рішення та заходи у відповідь Китаю спровокували падіння світових ринків.
Також впав курс долара до валют ключових партнерів США, ціни на нафту Brent знизилися до мінімуму за чотири роки. Деякі аналітики заявили про високу ймовірність рецесії у США та падіння ВВП.
10 квітня США збільшили мита на всі китайські товари зі 125% до 145%. Китай оголосив 11 квітня, що підвищить мито на імпорт товарів зі США до 125%. На тлі митної війни курс юаня під час торгів у Китаї опустився до 17-річного мінімуму.
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Влада Китаю "запанікувала" через запроваджені США мита, і загалом "грає неправильно". Про це заявив президент США Дональд Трамп.
Китай призупинив експорт рідкісноземельних мінералів та магнітів, необхідних виробникам автомобілів, аерокосмічної техніки, а також компаніям з виробництва напівпровідників та військовим підрядникам. Про це повідомляє газета The New York Times.
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що наступного тижня оголосить про мито на імпорт напівпровідників, повідомляє Reuters. Він готується доручити американському Міністерству торгівлі розпочати розслідування, яке може призвести до запровадження нових мит на напівпровідникові технології.
Трамп розчарований результатом посилення мит, на цьому тлі він віддалив від себе деяких радників, відповідальних за тарифну політику. Міністр фінансів Скотт Бессент, навпаки, вийшов на перший план, пише Bild