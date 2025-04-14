Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. Про це повідомляє "Укравтопром".

З проданих у першому кварталі 2025 року нових легковиків третина були сірого кольору. Лідерство в команді сірих здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

Другим за популярністю є білий колір - 29% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став RENAULT Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% автомобілістів. Першість серед синіх у SKODA Octavia.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків зелений (6%). Лідером зелених став RENAULT Duster.