Які кольори нових автомобілів найпопулярніші в Україні [ Редагувати ]
Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. Про це повідомляє "Укравтопром".
З проданих у першому кварталі 2025 року нових легковиків третина були сірого кольору. Лідерство в команді сірих здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
Другим за популярністю є білий колір - 29% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став RENAULT Duster.
Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.
На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% автомобілістів. Першість серед синіх у SKODA Octavia.
Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків зелений (6%). Лідером зелених став RENAULT Duster.
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