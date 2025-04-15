Британія видала Україні кредит в $991 млн під доходи від заморожених активів рф [ Редагувати ]
Велика Британія направила Україні кредит у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів ($991 млн) на військову техніку, включаючи ППО, артилерію та запчастини для ремонту транспорту. Про це повідомляє британський уряд.
Погасити заборгованість пропонується за рахунок прибутку від заморожених у ЄС російських активів. Ці кошти є частиною більшої суми - 2,26 млрд фунтів стерлінгів, обіцяних Києву 1 березня.
Загалом у рамках цієї суми передбачено три рівноцінні транші. Перший з них перерахували Україні 6 березня, другий надійшов 14 квітня, а третій запланований на 2026 рік. У Міністерстві фінансів Великої Британії пояснили, що це необхідно для гнучкості України у розпорядженні засобами та веденні бойових дій.
"Ми посилюємо підтримку України, щоб стримати російську агресію і зміцнити національну безпеку Великої Британії як основу нашого плану змін", - наводяться у заяві слова міністра оборони Джона Хілі.
14 квітня глави МЗС країн-членів ЄС провели зустріч у Люксембурзі щодо російської агресії проти України. Внаслідок переговорів європейські партнери зберегли колишній курс на військову підтримку України.
Зокрема, виконувач обов'язків глави МЗС Німеччини Анналена Бербок обіцяла, що Берлін спрямує Києву 0,5 млн артилерійських снарядів у рамках запущеної в ЄС ініціативи щодо надання Україні 2 млн боєприпасів.
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ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - макрофінансової допомоги за рахунок російських активів. Про це оголосили під час зустрічі у Брюсселі премєр-міністра України Дениса Шмигаля з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.
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