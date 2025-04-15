Рівень злочинності зараз нижчий, ніж до війни: у Нацполіції дали пояснення [ Редагувати ]
В Україні знизився рівень вуличної злочинності порівняно з передвоєнним періодом. Зокрема менше фіксується розбійних нападів, грабежів, тяжких і особливо тяжких злочинів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.
"Можемо говорити про контрольовану криміногенну ситуацію на території держави. Завдяки комплексній роботі всіх правоохоронних органів, законодавчим змінам, зокрема підвищення відповідальності за окремими видами злочинів, ми знизили рівень злочинності, він нижчий ніж довоєнний.
Для прикладу, у нас зменшилась кількість розбійних нападів, грабежів. Якщо у 2021 році за перший квартал розбійних нападів було 250 фактів, то у цьому році лише 77. Це саме стосується тяжких і особливо тяжких злочинів за всіма напрямками...
Зокрема велика кількість правоохорнців, правоохоронних органів на вулицях зменшила вуличну злочинність", - розповів Вадим Дзюбинський.
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