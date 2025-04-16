WSJ дізналася, що США вимагатимуть у 70 країн в обмін на зниження мит [ Редагувати ]
Президент США Дональд Трамп планує переконати понад 70 країн ізолювати економіку Китаю в обмін на скасування мит на імпорт, запроваджених Білим домом. Це має змусити Пекін сісти за стіл переговорів із Вашингтоном. Про це пише газета The Wall Street Journal.
На переговорах з представниками держав адміністрація США планує попросити країни заборонити Китаю постачати товари через їхню територію, не допустити розміщення китайських фірм, а також не купувати дешеві промислові товари Китаю.
За словами співрозмовників видання, точні вимоги відрізнятимуться для різних країн, залежно від їхньої залучення до економіки КНР. Чиновники США вже порушували цю ідею на ранніх переговорах із деякими країнами.
Сам Дональд Трамп натякнув на стратегію у розмові з Fox News про Панамський канал. Тоді він заявив, що може змусити країни "обирати між США та Китаєм". Так він відповів на запитання про рішення Панами не відновлювати свою роль в ініціативі КНР "Один пояс, один шлях".
2 квітня Трамп оголосив про введення мит до 50% проти 211 країн та територій, пояснивши це необхідністю відновити економіку США. Його рішення та заходи у відповідь Китаю спровокували падіння світових ринків.
Також впав курс долара до валют ключових партнерів США, ціни на нафту Brent знизилися до мінімуму за чотири роки. Деякі аналітики заявили про високу ймовірність рецесії у США та падіння ВВП.
Китай оголосив, що з 10 квітня підвищить мито на імпорт товарів зі США на 50% - до 84%. На тлі митної війни курс юаня під час торгів у Китаї опустився до 17-річного мінімуму.
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