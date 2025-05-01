Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Про це повідомляє СБУ.

Сьогодні на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи.

Сам потерпілий повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення. Загрози життю нема.