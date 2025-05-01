СБУ попередила вбивство Сергія Стерненка [ Редагувати ]
Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Про це повідомляє СБУ.
Сьогодні на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.
Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи.
Сам потерпілий повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення. Загрози життю нема.
Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила.
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