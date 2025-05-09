Призер Олімпіади-2024 загинув у ДТП з поїздом [ Редагувати ]
Регбіст збірної Фіджі та французького клубу "Кастр" Хосая Райсуке загинув у ДТП на залізничному переїзді дорогою на тренування. Про це повідомила французька газета La Depeche.
Автомобіль 30-річного спортсмена зіткнувся з потягом на залізничному переїзді, після чого машину протягло майже 200 метрів. Райсуке помер на місці. Аварія сталася у Саї, що в регіоні Тар.
Точні обставини інциденту з'ясовуються, розпочато розслідування. За інформацією L'Equipe, одноклубників Райсуке звільнили від тренувань після новини про загибель регбіста. Для підтримки команди було організовано психологічну службу.
Національна ліга регбі (NRL) перенесла матч між "Кастром" та "Клермоном", який мав відбутися у суботу.
Фіджієць прибув до Франції у 2015 році, де провів два сезони за "Стад Франс". Він розкрив себе в Pro D2, у Невері, між 2017 і 2021 роками, перш ніж приєднатися до Кастреса, з яким він зіграв понад 60 матчів і був фіналістом топ-14 у 2022 році проти Монпельє.
Райсуке виступав на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році у складі збірної Фіджі, разом із якою завоював срібло у регбі-7, поступившись у фіналі збірній Франції.
Le Castres Olympique est en deuil.— Castres Olympique (@CastresRugby) May 8, 2025
C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès ce matin dans un accident de la route de notre joueur Josaia Raisuqe.
Nous adressons nos sincères condoléances et pensées à sa famille ainsi qu’à ses proches.
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