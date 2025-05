Режисер фільмів серії "П'ятдесят відтінків сірого" - "П'ятдесят відтінків темряви" (2017) та "П'ятдесят відтінків свободи" (2018) за мотивами бестселерів Еріки Леонарди Джеймс Фоулі помер на 72-му році життя. Про це повідомляє Hollywood Reporter з посиланням на представника режисера.

Як розповів співрозмовник видання, на початку цього тижня він "мирно помер уві сні" у своєму будинку в Лос-Анджелесі після "багаторічної боротьби" з раком мозку. Про його смерть стало відомо у четвер.

За свою 30-річну кар'єру в кіно Фоулі співпрацював із такими зірками, як Аль Пачіно, Шон Пенн, Мадонна, Марк Волберг та інші.

Вперше він зняв музичний кліп Мадонни на пісню "Dress You Up", що стало першою з багатьох співпраць з Material Girl. Фоулі зняв її музичні кліпи, включаючи "Live to Tell", "Papa Don't Preach", "True Blue" та "The Look of Lov".

Як режисер дебютував у 1984 році з фільмом "Безрозсудний" (англ. Reckless) з Ейданом Квіном і Деріл Ханною. У 1992 році Фоулі зняв фільм "Американці", у 1999-му - "Корупціонер" з Чоу Юньфатом і Марком Волбергом. У 2007 став режисером трилера "Ідеальний незнайомець" з Хеллі Беррі та Брюсом Віллісом.

Одна з останніх робіт режисера - 12 епізодів кульового серіалу Netflix "Картковий будинок". Також він зняв окремі епізоди таких відомих серіалів, як "Вейворд Пайнс" ("Сосни"), "Мільярди" і "Ганнібал". Також у доробку Фоулі - один епізод "Твін Пікс".