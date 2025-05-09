Голова КНР Сі Цзіньпін сподівається побачити "справедливу мирну угоду" щодо України, яку зацікавлені сторони ухвалять шляхом діалогу. Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.

За даними Bloomberg, цю фразу китайський лідер промовив під час чаювання з кремлівським диктатором володимиром путіним 8 травня. Сі Цзіньпін при цьому не уточнив, як має виглядати мирна угода.

У тексті статті згадується 12 пропозицій Пекіна щодо припинення війни в Україні, складених у лютому 2023 року.

Українська влада запропоновану Китаєм ініціативу відхилила, оскільки у ній йшлося про зняття санкцій з росії. Під час чаювання 8 травня путін заявив, що кремлівський режим готовий розпочати мирні переговори з Україною.

Нинішня заява голови КНР пролунала після того, як президент США Дональд Трамп висловив ініціативу про допомогу китайської сторони у припиненні російської агресії проти України.

За даними ЗМІ, розроблений адміністрацією Білого дому мирний план передбачає збереження за росією окупованих під час вторгнення територій.

Загалом "мирний план" Трампа передбачає:

негайне припинення вогню по лінії фронту;

прямі переговори між Україною та рф;

відмова України від намірів вступити до НАТО (членство в ЄС допускається);

США визнають російський статус Криму де-юре, а де-факто - російський контроль і над іншими окупованими територіями України.

Росія має вивести свої війська з "двох невеликих територій" у Харківській області;

Україна отримає вільний судноплавний доступ до гирла Дніпра;

встановлення американського контролю над Запорізькою АЕС, електроенергія з якої постачатиметься як в Україну, так і на захоплені росією українські території;

підписання угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США;

зняття всіх американських санкцій з росії, запроваджених з 2014 року.

Президент Зеленський заявив, що відкритий для переговорів з росією після встановлення режиму припинення вогню, однак "Україна юридично не визнає окупацію Криму".