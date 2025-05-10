Злодія у законі "Умку" затримала СБУ - ЗМІ [ Редагувати ]
У суботу, 10 травня, Служба безпеки України затримала Сергія Олійника на прізвисько "Умка". "Злодія в законі" вже доставили до СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у спецслужбах.
Привдом для цього очевидно став матеріал "Української правди" про день народження бізнесмена, наближеного до букмекерського бізнесу. На святкування у центрі Києва, де були топпосадовці СБУ, завітав і підсанкційний "вор у законі" Умка Дніпровський він же Сергій Олійник.
Залишив святкування "Умка" на автівці із проблисковими маячками, якими мають право користуватися тільки правоохоронці та особи під охороною держави.
Відомо, що "Умка" був коронований у 2014 році топ-представниками російського криміналітету. З 2021 році він перебуває під санкціями, які РНБО запровадила проти кримінальних авторитетів та "злодіїв у законі".
У травні 2021 року повідомлялося, що поліція захопила "общак": у злодіїв у законі "Умки" та "Лаші" вилучили мільйони доларів.
У грудні 2022 року правоохоронці затримали двох "злодіїв у законі" - Сергія Олійника (Умка) та Лашу Джачвліані (Лаша Сван), яких підозрюють в організації та участі у так званих "сходках". Нещодавно обидва авторитети вийшли з СІЗО.
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