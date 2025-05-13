Уряд Німеччини відмовився надалі публічно обговорювати питання про постачання крилатих ракет Taurus Україні, заявивши, що його значення у громадських дебатах "переоцінено". Про це повідомляє Euroactiv.

Уряд колишнього німецького канцлера Олафа Шольца неодноразово відхиляв прохання Києва про передачу Taurus.

Наступник Шольца Фрідріх Мерц вступив на посаду 6 травня. Він уже оголосив, що його уряд припинить публікувати інформацію про постачання Україні зброї, боєприпасів і військової техніки й триматиме цю інформацію у таємниці.

Влада "значно скоротить обсяги повідомлень про постачання систем озброєнь". Мета - позбавити російську сторону "воєнної переваги". Таким чином, Берлін хоче створити "стратегічну двозначність", що дозволяє приховати власні дії від противника.

Востаннє перелік оновлювали 6 травня, коли завершився процес формування нового кабміну. Зокрема, у ньому йдеться, що Німеччина передала Україні 25 САУ, 121 танк Leopard, понад 1 тис. ударних безпілотників та 478 тис. артилерійських боєприпасів.

Яким чином Бундестаг інформуватимуть про нові поставки не повідомляється, можливо, на секретному засіданні комітету з оборони, припускає DPA.

Канцлер Мерц у Києві 10 травня заявив, що дискусії про конкретні поставки озброєнь України більше не будуть проводитися публічно.

Під час передвиборчої кампанії Мерц говорив, що Україна має отримати системи "необхідні для оборони, включаючи крилаті ракети", але не уточнював, про які саме системи йдеться. Пізніше він пообіцяв поставити Києву ракети Taurus "за узгодженням з європейськими партнерами".

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британсько-французькими Storm Shadow/SCALP, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший, їх складно виявити радарами.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача і розвиває швидкість до 900 км/год. Вона може доставляти 480-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км. Taurus може летіти на гранично низькій висоті - майже 50 метрів, що заважає її виявленню радарами. Існує в базовій (KEPD-350) та полегшеній (KEPD-150) версіях.