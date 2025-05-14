Росія завдала ракетного удару по підприємству в Сумах: двоє загиблих, шестеро поранених [ Редагувати ]
Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Сумах, є жертви, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Ворог завдав ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури на території Сумської громади. Попередньо, є постраждалі.
Вибух у Сумах пролунав о 14:45, повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар.
Вибух, який щойно було чутно в місті - це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури.
Вибух, який чули в Сумах, - ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Міський голова Сум Олександр Лисенко уточнив, що дві людини загинули, шестеро поранені внаслідок ракетного удару росіян. Двоє поранених у вкрай важкому стані.
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