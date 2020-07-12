Как сохранить молодость: названы лучшие продукты [ Редактировать ]
Диетологи назвали лучшие продукты, которые помогут сохранить красоту и молодость. На первом месте в списке стоит лесная ягода. Королевой из которых ученые считают чернику, пишут "Новости Ю".
В плодах этого растения много антиоксидантов, помогающих клеткам очищаться от токсинов и быть моложе. Черника также содержит коллаген, который полезен для кожи и суставов – это вещество держит клетки тканей в тонусе.
Кроме того, в списке "молодильных" продуктов - редис, хрен и вилковая капуста. Полезно также употреблять фрукты и другие овощи. Они содержат большое количество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.
Среди самых любимых у диетологов оказались достаточно новые для украинской кухни продукты - авокадо и имбирь. Причем тот, что мы привыкли видеть рядом с суши, тоже очень полезен, поэтому ешьте его обязательно. В списке также значится чеснок. Неоднократно учеными доказаны его противораковые свойства.
Опытные диетологи считают, что чрезмерное количество нужного в себе скрывает морковь. Содержащийся в ней бета-каратин помогает поддерживать на хорошем уровне иммунитет, улучшает зрение и тормозит процесс увядания клеток кожи.
Ранее сообщалось, почему нельзя пить кофе, а также почему на коже появляются пигментные пятна.
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