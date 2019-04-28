В Украине приостановили выдачу биометрических паспортов [ Редактировать ]
С 27 апреля по 2 мая в Украине госпредприятие "Документ" перестал выдавать биометрические паспорта.
Все центры "Паспортный сервис" не будут оформлять биометрические загранпаспорта, ID-карты или виды на жительство с 27 апреля 17:00 по 2 мая 8:00 по техническим причинам.
"Просим прощения за неудобства. Учтите эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении для путешествий за границу в эти даты", - говорится на официальном сайте ГП "Документ".
С 8 утра 2 мая выдача документов возобновится.
При этом оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование осуществляется в штатном режиме.
Ранее мы писали о том, как можно оформить биометрический паспорт онлайн.
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