С 27 апреля по 2 мая в Украине госпредприятие "Документ" перестал выдавать биометрические паспорта.

Все центры "Паспортный сервис" не будут оформлять биометрические загранпаспорта, ID-карты или виды на жительство с 27 апреля 17:00 по 2 мая 8:00 по техническим причинам.

"Просим прощения за неудобства. Учтите эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении для путешествий за границу в эти даты", - говорится на официальном сайте ГП "Документ".

С 8 утра 2 мая выдача документов возобновится.

При этом оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование осуществляется в штатном режиме.

Ранее мы писали о том, как можно оформить биометрический паспорт онлайн.