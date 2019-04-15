Військова Рада Судану готова передати владу цивільному уряду найближчим часом. Тому, закликає партії країни, - якомога швидше визначитися зі спільним кандидатом на посаду глави цього органу влади.

Нагадаємо, днями в результаті військового перевороту - від влади усунули багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. З посади також пішов міністр оборони. Очолили країну військові. Сказали - з часом владу передадуть цивільному уряду. Але перехідний період триватиме не менш як 2 роки.

Таке рішення обурило жителів країни. Вже кілька днів вони протестують під стінами штаб-квартири військових. Вимагають якомога швидшої передачі влади цивільним органам.